Teesta Agro Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Teesta Agro Industries hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2.65 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.19 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Teesta Agro Industries mit einem Umsatz von insgesamt 954.5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 665.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 43.34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch