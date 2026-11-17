Teems lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Teems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 268.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -155.000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48.47 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch