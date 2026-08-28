|
28.08.2026 06:37:00
Teekay LNG Partners LPPartnership Units: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Teekay LNG Partners LPPartnership Units hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0.14 USD. Im letzten Jahr hatte Teekay LNG Partners LPPartnership Units einen Gewinn von 0.170 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 153.3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Teekay LNG Partners LPPartnership Units 158.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.