Teekay LNG Partners LPPartnership Units: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teekay LNG Partners LPPartnership Units hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.14 USD. Im letzten Jahr hatte Teekay LNG Partners LPPartnership Units einen Gewinn von 0.170 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 153.3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Teekay LNG Partners LPPartnership Units 158.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch