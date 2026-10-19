Tederic Machinery A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tederic Machinery A hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21.99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 220.9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 283.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch