Tecsys déclare ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2020

Des revenus record de 26 M$ sont enregistrés, alors que les contrats signés de type logiciel-service bondissent

MONTRÉAL, 6 décembre 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, qui se terminait le 31 octobre 2019. Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits marquants du deuxième trimestre :

Les revenus récurrents attribuables à l'infonuagique, à la maintenance et à l'abonnement ont augmenté de 47 % en glissement annuel pour s'établir à 10,1 millions $ au deuxième trimestre de 2020, dont une croissance naturelle de 13 % du logiciel-service (SaaS).

Les revenus annuels récurrents i ont atteint 40,5 millions $ au terme du deuxième trimestre de 2020, comparativement à 27,6 millions $ à la fin du deuxième trimestre de 2019. Cette hausse reflète les efforts continus que déploie la Société pour aligner ses revenus et son modèle d'affaires sur le logiciel-service, ce qui devrait mener à une plus grande création de valeur pour les actionnaires.

ont atteint 40,5 millions $ au terme du deuxième trimestre de 2020, comparativement à 27,6 millions $ à la fin du deuxième trimestre de 2019. Cette hausse reflète les efforts continus que déploie la Société pour aligner ses revenus et son modèle d'affaires sur le logiciel-service, ce qui devrait mener à une plus grande création de valeur pour les actionnaires. Le total des produits se chiffre à 26,0 millions $, une hausse de 43 % ou de 7,8 millions $ par rapport aux 18,2 millions $ déclarés au deuxième trimestre de 2019.

Le BAIIA ajusté i est de 3,7 millions $, soit 14 % des recettes, au deuxième trimestre de 2020 alors qu'il était de 1,7 million $, soit 9 % des recettes, au deuxième trimestre de 2019.

est de 3,7 millions $, soit 14 % des recettes, au deuxième trimestre de 2020 alors qu'il était de 1,7 million $, soit 9 % des recettes, au deuxième trimestre de 2019. Des contrats signés pour le logiciel-service i d'une valeur de 2,4 millions $ se sont ajoutés au deuxième trimestre de 2020, en comparaison au 0,1 million $ enregistré au deuxième trimestre de 2019.

d'une valeur de 2,4 millions $ se sont ajoutés au deuxième trimestre de 2020, en comparaison au 0,1 million $ enregistré au deuxième trimestre de 2019. Les produits des services professionnels ont atteint les 10,2 millions $, une hausse de 47 % par rapport aux 6,9 millions $ enregistrés au deuxième trimestre de 2019.

Les recettes découlant des produits exclusifs ont baissé de 30 % pour s'établir à 1,7 million $ comparativement au deuxième trimestre de 2019, ce qui s'explique principalement par une réduction des produits relatifs aux licences logicielles exclusives alors que l'entreprise poursuit sa transition vers le logiciel-service contractuel. Les ventes de licences perpétuelles ont chuté à 1,4 million $ alors qu'elles s'établissaient à 2,1 millions $ pour la même période l'an dernier.

Les marges plus élevées des services ont porté le bénéfice brut à 13,1 millions $ pour le deuxième trimestre de 2020, un saut de 37 %, alors qu'il était de 9,5 millions $ au deuxième trimestre de 2019.

La marge brute est de 50 % comparativement à 52 % pour l'exercice précédent, avec un léger recul attribuable à une baisse des produits relatifs aux licences du segment organique, qui lui découle du passage aux contrats de logiciel-service, et à une combinaison plus grande de matériel offrant de faibles marges en raison de l'acquisition de PCSYS.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 2,2 millions $ pour se chiffrer à 10,8 millions $, une hausse de 25 % comparativement aux 8,7 millions $ déclarés lors du deuxième trimestre de l'exercice 2019.

Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 2,2 millions $, contre un bénéfice de 0,8 million $ pour le deuxième trimestre de 2019. Les revenus récurrents attribuables à l'augmentation des ventes de contrats de licence visant l'infonuagique, la maintenance et l'abonnement permettent à la Société de produire des revenus plus importants découlant des opérations stables. À mesure que les contrats signés de type SaaS se multiplient, le bénéfice d'exploitation devrait être plus prévisible au fil du temps, atténuant les variations trimestrielles.

La Société a enregistré un bénéfice net de 1,4 million $ au deuxième trimestre de 2020, soit 0,11 $ par action, contre un profit de 0,6 million $, soit 0,05 $ par action, pour la même période de l'exercice 2019.

Le carnet de commandes i au 31 octobre 2019 s'établit à 87,0 millions $, une hausse réaffirmée, laquelle était de 76,4 millions $ au 31 juillet 2019.

au 31 octobre 2019 s'établit à 87,0 millions $, une hausse réaffirmée, laquelle était de 76,4 millions $ au 31 juillet 2019. La valeur totale des contrats signési a grimpé de 72 %, représentant 27,9 millions $ pour le deuxième trimestre de 2020, elle qui était de 16,2 millions $ au deuxième trimestre de 2019. Au cours du deuxième trimestre de 2020, la Société a signé 10 nouveaux comptes d'une valeur totale de 15,6 millions $, contre 6 nouveaux comptes d'une valeur totale signée de 1,3 million $ au cours du deuxième trimestre de 2019.

« Ce fut un trimestre intéressant. Les solides résultats du deuxième trimestre de l'exercice de 2020 sont attribuables au succès de notre transition vers le logiciel-service contractuel », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. « L'ensemble de nos secteurs d'activités font face à une forte demande et nos récentes acquisitions se sont avérées des vecteurs efficaces pour notre croissance et nos bénéfices. Nos solutions pour les soins de santé continuent d'obtenir de bons résultats; nous avons d'ailleurs ajouté un nouveau réseau hospitalier (IDN) durant le trimestre.

Nous sommes particulièrement satisfaits des contrats de type SaaS qui ont été signés ce trimestre. Nous avons enregistré des revenus annuels récurrents de 2,35 millions $ pour le logiciel-service durant le deuxième trimestre, desquels 1,5 million $ sont attribuables à notre croissance organique. Conformément à l'ancien modèle, la composante organique n'aurait apporté qu'environ 3,0 millions $ de revenus et 2,7 millions $ de bénéfices, alors que, en vertu du nouveau modèle de logiciel-service, l'ensemble de celle-ci favorise une croissance stable des recettes futures. En ce qui concerne le commerce électronique, notre plate-forme de gestion des commandes distribuées a traité pour plus de 60 millions $ d'achats pendant la période du Vendredi fou pour le compte de notre clientèle, ce qui représente une augmentation par rapport aux 40 millions $ de l'année dernière. Nous avons aussi tenu la plus importante conférence destinée aux utilisateurs de toute notre histoire à la fin de septembre; des participants et des partenaires issus d'une grande variété de secteurs industriels étaient de la partie. »

Mark Bentler, directeur financier à Tecsys Inc., ajoute : « Alors que nous poursuivons notre transition vers une source de revenus stable, de meilleure qualité et récurrente grâce au modèle de logiciel-service contractuel, nous sommes ravis de constater que le levier opérationnel que nous avons prévu commence à se matérialiser dans nos résultats. Nous remarquons aussi que nos solides résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2020 sont positivement influencés par nos deux récentes acquisitions, à savoir OrderDynamics et PCSYS. »

Résultats d'exploitation

















12 derniers

12 derniers

3 mois se terminant le

3 mois se terminant le

6 mois se terminant le

6 mois se terminant le

mois se terminant le

mois se terminant le

31 octobre 2019

31 octobre 2018

31 octobre 2019

31 octobre 2018

31 octobre 2019

31 octobre 2018

























Total des produits $ 26 008 $ 18 184 $ 50 258 $ 34 466 $ 92 241 $ 70 601 Revenus : infonuagique, maintenance et abonnement

10 063

6 836

19 845

13 827

37 300

27 291 Bénéfice brut

13 055

9 510

24 588

17 094

44 935

34 779 Marge brute (%)

50 %

52 %

49 %

50 %

49 %

49 % Charges d'exploitation

10 839

8 686

21 869

16 368

44 740

31 459 Charges d'exploitation en % des produits

42 %

48 %

44 %

47 %

49 %

45 % Bénéfice d'exploitation

2 216

824

2 719

726

195

3 320 BAIIA ajusté1

3 677

1 654

5 672

2 190

6 258

5 809 BPA

0,11

0,05

0,09

0,05

(0,02)

0,24

























Contrats signés

27 911

16 226

41 918

26 865

78 264

53 620 Licences vendues

1 413

2 138

1 806

3 101

4 639

7 201 Rythme annualisé des contrats signés de type SaaS

2 350

83

2 730

83

4 275

156

























Carnet de commandes

87 017

51 657

87 017

51 657

87 017

51 657 Revenus annuels récurrents

40 499

27 603

40 499

27 603

40 499

27 603 Carnet de commandes -- Services professionnels

22 142

20 192

22 142

20 192

22 142

20 192

Faits marquants du premier semestre :

Les revenus récurrents du premier semestre attribuables à l'infonuagique, à la maintenance et à l'abonnement ont augmenté de 44 % pour s'établir à 19,8 millions $, alors que 13,8 millions $ ont été déclarés lors du premier semestre de l'exercice de 2019.

Le total des produits pour le premier semestre de l'exercice de 2020 a crû de 46 %, atteignant 50,3 millions $, lui qui était de 34,5 millions $ pour la période précédente.

Le BAIIA ajusté i pour le premier semestre de l'exercice de 2020 a crû de 159 %, atteignant 5,7 millions $, lui qui était de 2,2 millions $ pour la période précédente.

pour le premier semestre de l'exercice de 2020 a crû de 159 %, atteignant 5,7 millions $, lui qui était de 2,2 millions $ pour la période précédente. La valeur des contrats signés pour le logiciel-service i a augmenté, atteignant les 2,7 millions $ lors du premier semestre de l'exercice 2020, alors qu'elle se chiffrait à 0,1 million $ au premier semestre de l'exercice de 2019.

a augmenté, atteignant les 2,7 millions $ lors du premier semestre de l'exercice 2020, alors qu'elle se chiffrait à 0,1 million $ au premier semestre de l'exercice de 2019. Le bénéfice net pour le premier semestre de l'exercice de 2020 a crû de 87 %, atteignant 1,1 million $, lui qui était de 0,6 million $ à la même période l'an dernier.

La valeur totale des contrats signési pour le premier semestre de l'exercice de 2020 a crû de 56 %, atteignant 41,9 millions $, lui qui s'établissait à 26,9 millions $ pour la même période de l'exercice précédent. Au cours du premier semestre de l'exercice 2020, la Société a signé 18 nouveaux comptes d'une valeur totale de 19,0 millions $, contre 9 nouveaux comptes d'une valeur totale signée de 3,2 millions $ lors de la même période l'an dernier.

Aujourd'hui, la Société a déclaré une hausse du dividende trimestriel de 0,005 $ portant celui-ci à 0,06 $ par action, qui sera versé le 10 janvier 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 19 décembre 2019.

Les dividendes payés par la Société à des résidents du Canada sont considérés comme « déterminés » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice de 2020

Date : 5 décembre 2019

Heure : 8 h 30

Numéros de téléphone : (416) 359 3130 ou 1 (800) 659 2165

La conférence pourra être réentendue jusqu'au 12 décembre 2019 en composant le (416) 626 4100 ou le 1 (800) 558 5253 (code d'accès : 21933974).

Mesures de la performance non conformes aux IFRS

Réconciliation du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les charges d'intérêt, les produits d'intérêt, l'impôt sur le résultat, la dépréciation et l'amortissement. Le BAIIA ajusté est calculé comme le BAIIA avant les coûts d'acquisition, l'ajustement de juste valeur pour la clause de contrepartie conditionnelle, la rémunération à base d'actions et les charges de restructuration. La Société est d'avis que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la performance d'une société et sa capacité à assurer le service de la dette ainsi qu'à s'acquitter d'autres obligations de paiement, ou en tant qu'instrument d'évaluation courant.

Le BAIIA et le BAIIA ajusté pour les périodes de trois mois et de six mois se terminant le 31 octobre des exercices fiscaux de 2020 et de 2019 sont calculés à partir de mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la Société. Ils se détaillent comme suit :





Trois mois

se terminant le 31 octobre

2019 Trois mois

se terminant le 31 octobre

2018 Six mois

se terminant le 31 octobre

2019 Six mois

se terminant le 31 octobre

2018 Bénéfice pour la période

1 404 $ 596 $ 1 137 $ 609 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :









Dépréciation des immobilisations corporelles

et des actifs avec droit d'utilisation

480 212 957 435 Amortissement des frais de développement différés

151 280 313 558 Amortissement des autres immobilisations incorporelles

325 121 738 243 Charges d'intérêt

290 - 571 - Produits d'intérêt

(18) (64) (46) (145) Impôts sur les bénéfices

529 277 878 258











BAIIA

3 161 $ 1 422 $ 4 548 $ 1 958 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :









Rémunération à base d'actions

345 117 533 117 Charges de restructuration

- - 420 - Ajustement de juste valeur pour la clause

de contrepartie conditionnelle -- PCSYS

171 - 171 - Coûts relatifs à l'acquisition

- 115 - 115











BAIIA ajusté

3 677 $ 1 654 $ 5 672 $ 2 190 $

Tecsys Inc. États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière (non vérifiés) En date du 31 octobre 2019 et du 30 avril 2019 (en milliers de dollars canadiens)







31 octobre

30 avril







2019

2019















Actifs

























Actifs courants











Trésorerie et équivalents de trésorerie

$ 12 153 $ 14 913

Créances



16 243

14 986

Travaux en cours



474

811

Autres créances



706

392

Crédits d'impôt



4 970

3 493

Stocks



835

673

Charges payées d'avance



4 313

3 223

Total des actifs courants



39 694

38 491















Actifs non courants











Autres créances à long terme



453

278

Crédits d'impôt



5 568

5 260

Propriétés et équipement



2 623

2 714

Actifs avec droit d'utilisation



7 892

-

Frais de développement différés



1 106

1 064

Autres immobilisations incorporelles



13 908

14 706

Fonds commercial



17 344

17 456

Actifs d'impôt différé



5 878

5 476

Total des actifs non courants



54 772

46 954















Total des actifs

$ 94 466 $ 85 445















Passifs

























Passifs courants











Créditeurs et charges à payer

$ 12 263 $ 11 633

Produits différés



14 619

14 252

Partie courante de la dette à long terme



1 172

1 022

Obligations locatives



925

-

Autres passifs courants



4 223

4 111

Total des passifs courants



33 202

31 018















Passifs non courants











Dette à long terme



10 204

10 827

Autres passifs non courants



2 093

2 333

Obligations locatives



8 788

-

Passifs d'impôt différé



1 753

1 769

Total des passifs non courants



22 838

14 929

Total des passifs



56 040

45 947















Capitaux propres

























Capital-actions



19 144

19 144

Surplus d'apport



10 476

9 943

Bénéfices non répartis



9 199

10 618

Cumul des autres éléments du résultat global



(393)

(207)

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société



38 426

39 498















Total des passifs et des capitaux propres

$ 94 466 $ 85 445



Tecsys Inc. États consolidés résumés intermédiaires des résultats et des résultats étendus (non vérifiés) Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 31 octobre 2019 et 2018 (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)







Trois mois

Trois

mois

Six mois

Six mois







se

terminant

le

se terminant le

se terminant le

se terminant le







31 octobre

31 octobre

31 octobre

31 octobre







2019

2018

2019

2018























Produits :









































Produits exclusifs

$ 1 726 $ 2 461 $ 2 170 $ 3 786

Matériel et logiciels de tiers



3 592

1 356

7 244

2 812

Infonuagique, maintenance et abonnement



10 063

6 836

19 845

13 827

Services professionnels



10 169

6 931

19 911

12 998

Frais remboursables



458

600

1 088

1 043

Total des produits



26 008

18 184

50 258

34 466























Coût des ventes :



















Produits



2 795

1 369

5 757

2 644

Services



9 700

6 705

18 825

13 685

Frais remboursables



458

600

1 088

1 043

Total du coût des ventes



12 953

8 674

25 670

17 372























Bénéfice brut



13 055

9 510

24 588

17 094























Charges d'exploitation :



















Frais de vente et de commercialisation



4 807

4 100

9 315

7 534

Frais généraux et charges administratives



2 437

1 931

4 821

3 511

Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt



3 595

2 655

7 313

5 323

Charges de restructuration



-

-

420

-

Total des charges d'exploitation



10 839

8 686

21 869

16 368























Bénéfice d'exploitation



2 216

824

2 719

726























Charges financières nettes (revenu)



283

(49)

704

(141)























Bénéfice avant impôt sur le résultat



1 933

873

2 015

867























Charge d'impôts



529

277

878

258













































Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société

$ 1 404 $ 596 $ 1 137 $ 609























Autres éléments du résultat global (perte) :



















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés

comme instruments de couverture liés aux produits



(18)

(44)

118

6

Différence de change pour la conversion des activités étrangères



53

-

(304)

-























Bénéfice global attribuable aux propriétaires de la Société

$ 1 439 $ 552 $ 951 $ 615























Bénéfice de base et dilué par action ordinaire

$ 0,11 $ 0,05 $ 0,09 $ 0,05



Tecsys Inc. États consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie (non vérifiés) Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 31 octobre 2019 et 2018 (en milliers de dollars canadiens)







Trois mois

Trois mois

Six mois

Six mois







se

terminant

le

se terminant le

se

terminant

le

se

terminant

le







31 octobre

31 octobre

31 octobre

31 octobre







2019

2018

2019

2018























Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :



















Bénéfice pour la période

$ 1 404 $ 596 $ 1 137 $ 609

Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :



















Dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs avec droit d'utilisation



480

212

957

435

Amortissement des frais de développement différés



151

280

313

558

Amortissement des autres immobilisations incorporelles



325

121

738

243

Charges financières nettes (revenu)



283

(49)

704

(141)

Différences de change non réalisées et autres



(333)

(113)

(585)

29

Crédits d'impôt non remboursables



(510)

(248)

(746)

(475)

Rémunération à base d'actions



345

117

533

117

Impôts sur les bénéfices



207

265

556

265

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations

des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation



2 352

1 181

3 607

1 640























Créances



(3 066)

(915)

(1 310)

454

Travaux en cours



191

374

330

(283)

Autres créances



253

262

(461)

78

Crédits d'impôt



(347)

(740)

(1 038)

(1 417)

Stocks



(177)

44

(163)

267

Charges payées d'avance



(421)

(18)

(854)

(429)

Créditeurs et charges à payer



1 815

35

433

(818)

Produits différés



847

(1 518)

384

139

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation



(905)

(2 476)

(2 679)

(2 009)























Liquidités utilisées pour des activités d'exploitation



1 447

(1 295)

928

(369)























Flux de trésorerie liés aux activités de financement :



















Remboursement de la dette à long terme



(236)

(11)

(472)

(23)

Paiement de dividendes



(1 439)

(1 308)

(1 439)

(1 308)

Paiement des obligations locatives



(243)

-

(485)

-

Intérêts payés



(248)

-

(489)

-

Liquidités utilisées dans des activités de financement



(2 166)

(1 319)

(2 885)

(1 331)























Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :



















Intérêts reçus



17

64

46

145

Acquisition de propriétés et d'équipement



(232)

(66)

(359)

(103)

Acquisition d'autres immobilisations incorporelles



(72)

(48)

(135)

(65)

Frais de développement différés



(189)

(10)

(355)

(65)

Liquidités utilisées dans des activités d'investissement



(476)

(60)

(803)

(88)























Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période



(1 195)

(2 674)

(2 760)

(1 788)























Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période



13 348

14 382

14 913

13 496























Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

$ 12 153 $ 11 708 $ 12 153 $ 11 708



Tecsys Inc. États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres (non vérifiés) Pour les périodes de six mois terminées le 31 octobre 2019 et 2018 (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



Capital-actions

Surplus

d'apport

Cumul

des autres

éléments du

résultat global (perte)

Bénéfices

non répartis Total







Nombre

Montant











































Solde au 30 avril 2019

13 082 376 $ 19 144 $ 9 943 $ (207) $ 10 618 $ 39 498

Ajustement relatif à la première demande IFRS 16

-

-

-

-

(1 117)

(1 117)

Solde ajusté au 1er mai 2019

13 082 376

19 144

9 943

(207)

9 501

38 381

Bénéfice pour la période

-

-

-

-

1 137

1 137

Autres éléments du résultat global pour la période :

























Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

-

-

-

118

-

118

Différence de change pour la conversion des activités étrangères

-

-

-

(304)

-

(304)

Rémunération à base d'actions

-

-

533

-

-

533

Résultat global (perte) pour la période :

-

-

533

(186)

1 137

1 484

Dividendes versés aux participants aux capitaux propres

-

-

-

-

(1 439)

(1 439)

Total des transactions avec les propriétaires de la Société

-

-

-

-

(1 439)

(1 439)





























Solde au 31 octobre 2019

13 082 376 $ 19 144 $ 10 476 $ (393) $ 9 199 $ 38 426





























Solde au 30 avril 2018

13 082 376 $ 19 144 $ 9 577 $ (113) $ 14 527 $ 43 135

Ajustement relatif à la première demande IFRS 15

-

-

-

-

(421)

(421)

Solde ajusté au 1er mai 2018

13 082 376

19 144

9 577

(113)

14 106

42 714

Bénéfice pour la période

-

-

-

-

609

609

Autres éléments du résultat global pour la période :

























Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

-

-

-

6

-

6

Rémunération à base d'actions









117

-

-

117

Résultat global (perte) pour la période :

-

-

117

6

609

732

Dividendes versés aux participants aux capitaux propres

-

-

-

-

(1 308)

(1 308)

Total des transactions avec les propriétaires de la Société

-

-

117

-

(1 308)

(1 308)

Solde au 31 octobre 2018

13 082 376 $ 19 144 $ 9 694 $ (107) $ 13 407 $ 42 138



































i Consultez les principaux indicateurs de performance et les mesures de la performance non conformes aux IFRS figurant dans l'analyse faite par la direction dans les états financiers du 30 avril 2019.

