Tecogen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tecogen hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21.12 Prozent auf 5.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch