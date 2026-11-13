Teco Electric Machinery vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Teco Electric Machinery präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.75 TWD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Teco Electric Machinery ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.750 TWD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Teco Electric Machinery in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.95 Milliarden TWD im Vergleich zu 14.54 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch