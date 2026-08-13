Teco Electric Machinery präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Teco Electric Machinery liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Teco Electric Machinery die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.12 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.690 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.40 Prozent auf 16.60 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.60 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch