TECO 2030 schliesst die Produktion des ersten Stapels in Narvik ab

NARVIK, Norwegen, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE: TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) schliesst die erste manuelle Produktion eines Brennstoffzellenstapels in Narvik ab. Der TECO 2030 Brennstoffzellenstapel ist ein 100 kW-Protonenaustauschmembran (PEM)-Brennstoffzellenstapel, der speziell für die Schifffahrt, Schwerlast-, stationäre oder mobile Anwendungen entwickelt wurde.





Stack0001Narvik: Der erste Brennstoffzellenstapel von TECO 2030, der in Narvik gebaut wurde.

"Wir gehen jetzt zur kommerziellen Produktion der ersten Brennstoffzellenstapel in unserem eigenen Werk in Narvik über. Dies ist ein grosser Meilenstein, und ich bin dankbar für das, was das Team gemeinsam mit unseren starken Partnern erreicht hat. Heute können wir die erste von Grund auf neu entwickelte PEM-Brennstoffzellentechnologie für die Schifffahrt und für schwere Nutzfahrzeuge anbieten", so Tore Enger, Group CEO, TECO 2030. "Dies bringt uns einen Schritt näher an einen saubereren Betrieb in energieintensiven Industrien wie der Schifffahrt und mobilen und stationären Schwerlastanwendungen mit einer skalierbaren Plug-and-Play-Lösung von 400 kW aufwärts."

Zu den ersten Brennstoffzellenstapeln von TECO 2030, die eingesetzt werden, gehört ein 800 kW-HydroPilot-Container von Implenia Norway, der Ende 2023 in Betrieb gehen wird. Es handelt sich dabei um eine auf dem landbasierte, stationär betriebene Brennstoffzellenanwendung zur Bereitstellung von erneuerbarem Strom für die Demonstration eines emissionsfreien Stromgenerators auf einer Baustelle. Der HydroPilot-Container wird von der norwegischen staatlichen Finanzierungsgesellschaft ENOVA SF mit ca. 1,5 Mio. EUR finanziert.



Brennstoffzellen von TECO 2030: Links eine Illustration des HydroPilot-Containers von Implenia und rechts das HyEkoTank-Projekt für Tarbit Shipping und Shell.

Nach der Produktion des Containers von Implenia wird das Team von TECO 2030 in Narvik mit der Produktion der Brennstoffzellenstapel für das von der EU geförderte HyEkoTank-Projekt von Horizon Europe beginnen. HyEkoTank wird das weltweit erste und grösste 2,4 MW-Brennstoffzellensystem für die Nachrüstung an Bord eines Produktentankers demonstrieren, der der Tarbit Shipping AB gehört und an eine Tochtergesellschaft von Shell plc verchartert wurde.





Durchschneiden des Bandes: Rune Karlsen (rechts), Geschäftsführer des TECO 2030 Innovation Center, zerschneidet das Band zusammen mit Ingrid Martenson Bortne (links) von Innovation Norway bei der Eröffnungsfeier der Giga-Fabrik. Foto: Øyvind Paulsen, hydrogen24.no.

Die 100 kW-Brennstoffzellenstapel, die jetzt im TECO 2030 Innovation Center in Narvik produziert werden, sind mit modernsten Brennstoffzellentechnologien ausgestattet, die für hohe Effizienz und Langlebigkeit optimiert sind. Die Brennstoffzellensysteme von TECO 2030 lassen sich leicht anpassen und individuell gestalten, um den spezifischen Energiebedarf in einer Vielzahl von Schwerlastanwendungen zu decken. Diese Flexibilität ermöglicht die nahtlose Integration in eine Vielzahl von Anwendungen, die von der Schifffahrt und dem Transportwesen bis hin zur Industrie reichen.

TECO 2030 baut in Narvik, Norwegen, Europas erste Giga-Produktionsanlage für Wasserstoff-PEM-Brennstoffzellenstapel und -module auf. Die Produktionskapazitäten werden bis 2023 und Anfang 2024 aufgebaut. Ziel ist eine Produktionskapazität von bis zu 120 MW an Brennstoffzellen im Jahr 2024, 400 MW im Jahr 2025 und 1,6 GW im Jahr 2030.

TECO 2030 hat sich verpflichtet, seine Mission in Richtung null Emissionen fortzusetzen, indem es die schädlichen Emissionen in mehreren stark verschmutzenden Industrien eliminiert und reduziert.

Kontakt:

Tore Enger, Group CEO, +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

Über TECO 2030:

TECO 2030 baut in Narvik, Norwegen, Europas erste Giga-Produktionsanlage für Wasserstoff-PEM-Brennstoffzellenstapel und -module auf. Die Produktionskapazitäten werden während des gesamten Jahres 2023 und bis Anfang 2024 aufgebaut, wobei eine Produktionskapazität von 120 MW an Brennstoffzellen im Jahr 2024, 400 MW im Jahr 2025 und 1,6 GW im Jahr 2030 angestrebt wird.

TECO 2030 ist ein norwegisches Clean-Tech-Unternehmen, das emissionsfreie Technologien für die Schifffahrt und die Schwerindustrie entwickelt. Wir entwickeln PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel und PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenmodule, die es Schiffen und anderen Schwerlastanwendungen ermöglichen, emissionsfrei zu werden. Das Unternehmen ist an der Euronext Growth an der Osloer Börse unter dem Kürzel TECO und in New York an der OTCQX unter dem Kürzel TECFF notiert. TECO 2030 ist ein Spin-Off der TECO Maritime Group, einer Gruppe, die seit 1994 Technologien und Dienstleistungen für die weltweite Schifffahrtsindustrie anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.teco2030.no.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2523ac38-003c-4fb6-8a61-d234cebf8324

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1bdd25c2-ed2b-43ea-8685-074d9d02cf4c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf93f01c-6142-463c-815b-0cd24f0511b1

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49cd75c3-da0c-4918-87f5-5fe021b83961