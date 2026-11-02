TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING legte Quartalsergebnis vor

TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 15.95 JPY. Im letzten Jahr hatte TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING einen Gewinn von 13.88 JPY je Aktie eingefahren.

TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840.0 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 745.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch