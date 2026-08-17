TECNISCO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TECNISCO veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24.69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -223.640 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1.04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 865.8 Millionen JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0.600 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte TECNISCO -324.720 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat TECNISCO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11.41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.75 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 3.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch