Tecnicas Reunidas, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tecnicas Reunidas, lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tecnicas Reunidas, ein EPS von 0.150 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.99 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 7.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch