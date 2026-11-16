Tecnicas Reunidas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tecnicas Reunidas gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.620 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.73 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 6.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.85 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch