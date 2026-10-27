TECMO KOEI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TECMO KOEI veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21.69 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TECMO KOEI 23.38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.96 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch