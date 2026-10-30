Teck Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Teck Resources hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Teck Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.24 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.580 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Teck Resources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33.44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.52 Milliarden CAD im Vergleich zu 3.39 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch