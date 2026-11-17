Techwing hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1431.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -173.000 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Techwing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 110.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 87.78 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 41.77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1315.26 KRW gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 87.78 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.ch