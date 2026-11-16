TechnVision Ventures legte Quartalsergebnis vor

TechnVision Ventures hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.69 INR, nach 1.14 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat TechnVision Ventures im vergangenen Quartal 756.0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TechnVision Ventures 712.3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch