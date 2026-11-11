technotrans SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

technotrans SE veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.400 EUR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 62.4 Millionen EUR, gegenüber 63.0 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch