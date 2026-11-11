Technos: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Technos hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.55 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Technos 0.310 BRL je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120.9 Millionen BRL – ein Plus von 12.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Technos 107.8 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch