Technos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Technos hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.87 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.300 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 129.0 Millionen BRL gegenüber 121.9 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch