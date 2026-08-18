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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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19.08.2026 00:00:00

Technomelt AS 4004 reduziert Transportschäden bei Dachziegeln

Henkel vz.
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Henkel Adhesive Technologies präsentiert mit Technomelt AS 4004 erstmals eine Schmelzklebstofflösung für die Transportsicherung von Ton- und Betondachziegeln. Diese werden in grossen Mengen gestapelt und auf Paletten transportiert. Dabei können Mikrokratzer und Absplitterungen entstehen, die die Schutzwirkung der Oberflächenbeschichtung dauerhaft beeinträchtigen. Da Ziegelhersteller zum Teil mehrere Jahrzehnte Garantie bieten, stellt das ein handfestes Haftungsproblem dar. Am Ende tragen sie die Kosten für Ersatzlieferungen und Reklamationen, unabhängig davon, ob der Schaden im eigenen Werk oder auf dem Transportweg entstanden ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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