Wolfspeed Aktie 149157435 / US97785W1062
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15.10.2026 15:42:00
Technologiewechsel bei Infineon: Wolfspeed-Belieferung auf 200-mm-Wafer umgestellt - Aktien schwächer
Infineon und Wolfspeed haben eine neue mehrjährige Liefervereinbarung für 200-mm-Siliziumkarbid-(SiC)-Wafer unterzeichnet.
Das Abkommen soll die Umstellung von Infineon auf die 200-mm-SiC-Fertigung stützen und seine Position weltweit als Anbieter von Leistungshalbleitern unterstützen. Auch sollen sowohl die Resilienz der Lieferkette als auch die SiC-Wachstumsstrategie des Unternehmens gefestigt werden.
SiC-Halbleiter haben sich laut Mitteilung zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen entwickelt, die die globale Dekarbonisierung vorantreiben, von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiesystemen bis hin zur Stromversorgung von KI-Rechenzentren.
Die Infineon-Aktie verliert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 8,94 Prozent auf 50,40 Euro, während die Wolfspeed-Aktie im NYSE-Handel 2,16 Prozent auf 24,03 US-Dollar verliert.
DJG/uxd/hab
Dow Jones Newswires
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