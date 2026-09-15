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15.09.2026 06:37:00
TECHNOLOGIES,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TECHNOLOGIES,Inc Registered hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.71 JPY gegenüber 1.24 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat TECHNOLOGIES,Inc Registered 3.74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 128.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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