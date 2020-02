Technologies de l'information : les archivistes médicaux collaborent avec le gouvernement

SHERBROOKE, QC, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'AGISQ, la voix des archivistes médicaux du Québec, est très heureuse de pouvoir appuyer le gouvernement dans ses projets d'informatisation au sein du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Plus précisément, l'AGISQ est fière d'offrir son expertise au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi qu'à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

En effet, les archivistes médicaux ont reçu une invitation de la part du MSSS afin de joindre la table de travail sur le Dossier santé numérique qui a pour objectif d'informatiser les dossiers médicaux des Québécois. De plus, l'AGISQ a également accepté l'invitation de la RAMQ afin de participer aux travaux portant sur la transformation numérique de l'organisation. Une première séance est prévue aujourd'hui à Montréal, à laquelle l'AGISQ participe avec enthousiasme.

« Nous sommes heureux de pouvoir partager notre expertise avec les membres du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que ceux de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ces actions nous permettront de garantir une connaissance à la fine pointe de la technologie et un virage numérique réussi pour le réseau de la santé et des services sociaux. Les archivistes médicaux ont l'intention de continuer de collaborer efficacement et assumer pleinement le rôle qui leur revient dans le cadre des importants changements amorcés par le gouvernement, et ce, pour le bien de la population québécoise », déclare M. Alexandre Allard, président de l'AGISQ.

L'information est au cœur de notre système de santé, qu'il s'agisse de diagnostic donné par le médecin, d'informations sur la médication d'un usager ou de renseignements divers sur sa condition physique ou mentale. L'expertise des archivistes médicaux sur l'accès à l'information, la protection des renseignements de tiers, les renseignements préjudiciables et la confidentialité leur permet de veiller aux intérêts supérieurs des patients, à les garder en sécurité et à assurer une qualité des soins en continu.

À propos de l'AGISQ

L'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec est la voix des archivistes médicaux du Québec. Elle est la seule association représentant les archivistes médicaux du réseau de la santé et des services sociaux. Considérant le rôle crucial de ses membres dans la gestion des données médicales du réseau québécois, l'AGISQ est un acteur incontournable pour le MSSS dans la mise en place des réformes qui ont cours actuellement. L'AGISQ est reconnue pour son expertise en formation, en gestion de l'information médicale et en matière de technologies de l'information en santé et services sociaux. Nous sommes également les experts du RSSS pour tous les enjeux relatifs à l'accès à l'information, la protection des renseignements de tiers, les renseignements préjudiciables, la confidentialité et la sécurité de l'information. Les archivistes médicaux jouent un rôle de premier plan afin de garantir une connaissance à la fine pointe des technologies et un virage numérique réussi pour le RSSS. Bref, nous sommes les gardiens de l'information de la santé.

