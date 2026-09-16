KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
16.09.2026 10:25:18
Technologie ausser Rand und Band?: Zuckerberg gegen langsamere Entwicklung von KI
Wendet sich die KI irgendwann gegen ihre Schöpfer? Selbst aus der Tech-Branche gibt es inzwischen scharfe Warnungen und den Ruf, die Entwicklung etwas hinauszuzögern. Meta-Chef Zuckerberg sieht das anders.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!