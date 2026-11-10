Techno Ryowa präsentierte Quartalsergebnisse

Techno Ryowa präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 24.76 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 45.88 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.83 Prozent auf 21.56 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch