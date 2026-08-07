Techno Ryowa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Techno Ryowa hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 101.01 JPY. Im Vorjahresviertel waren 80.61 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.14 Prozent auf 22.35 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch