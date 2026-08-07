Techno Medica gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Techno Medica lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23.86 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.20 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch