Techno Mathematical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Techno Mathematical hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 19.33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -28.450 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Techno Mathematical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 95.8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 97.6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch