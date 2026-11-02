TECHNO HORIZON präsentierte Quartalsergebnisse

TECHNO HORIZON hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 56.39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 44.21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.76 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TECHNO HORIZON einen Umsatz von 12.40 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch