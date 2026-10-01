Techno Alpha: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Techno Alpha hat am 30.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 28.37 JPY. Im letzten Jahr hatte Techno Alpha einen Gewinn von 150.47 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14.89 Prozent auf 1.16 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch