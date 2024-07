Technische Probleme führen zu Ausfällen am BER

(Ausführliche Fassung)

SCHÖNEFELD (awp international) - Kurz nach Ferienbeginn in Berlin kommt es am Hauptstadtflughafen BER zu weitreichenden Beeinträchtigungen des Flugverkehrs. "Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen in der Abfertigung. Der Flugbetrieb ist bis 10 Uhr eingestellt", sagte eine Flughafensprecherin. Details zu den Hintergründen nannte sie nicht. Wie der RBB berichtete, soll es zu einem Serverausfall gekommen, und mehrere Notsysteme sollen angesprungen sein. Dafür gab es zunächst keine Bestätigung.

In der grossen Halle des Terminal 1 war es am Vormittag einem dpa-Reporter zufolge sehr voll. Vor den Check-in-Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Bei vielen Fluggästen herrschte demnach vor allem Unklarheit. Vereinzelt durchliefen Menschen die Sicherheitskontrollen, um zu den Gates zu gelangen.

Möglicherweise stehen die Vorgänge am BER im Zusammenhang mit weltweiten Computerproblemen, die derzeit die Systeme von Fluggesellschaften, aber auch von Medien- und Telekommunikationsunternehmen beeinträchtigen. Auch der Flughafen Hamburg war betroffen. Die Hintergründe sind zurzeit noch völlig unklar.

Auf der Internetseite des Flughafens BER wird derzeit mindestens rund ein Dutzend Flüge als gestrichen angezeigt. Bei zahlreichen weiteren Flügen war die Abfertigung bereits beendet, ohne, dass sie gestartet sind./ah/DP/stk