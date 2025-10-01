Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’109 0.9%  SPI 16’749 0.7%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’881 0.6%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’530 0.4%  Gold 3’862 0.1%  Bitcoin 91’092 0.3%  Dollar 0.7946 -0.2%  Öl 66.1 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vaudoise-Aktie: Übernahme von Ecofin Investment Consulting
Wie sich der US-Regierungsstillstand auf Dollar, Euro und Franken auswirkt
AUTO1-Aktie: Christian Wallentin neuer CFO ab 1. Januar
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Frankreich erwägt Einschränkungen beim Krypto-Passporting
Suche...
Plus500 Depot
01.10.2025 08:04:46

Technip Energies Wins Two Repsol Contracts For Spain's Ecoplanta Project For Undisclosed Terms

(RTTNews) - Technip Energies N.V. (TE.PA, THNPF, THNPY), a French engineering and technology company, on Wednesday announced that it has secured two engineering services contracts from a Spanish energy and petrochemical company, Repsol, S.A. (REP.MC, REPYY, REPYF) for the Ecoplanta Molecular Recycling Solutions project in El Morell, Spain.

The contract value is not disclosed.

The company said that the facility will convert up to 400,000 tons of residual municipal solid waste and biomass annually into about 240,000 tons of renewable methanol.

The project aims to cut CO2 emissions by 3.4 million tons over its first 10 years and support Europe's circular economy and decarbonization goals.

The company will deliver engineering and procurement services under two contracts, covering the Enerkem Core Process developed with Enerkem and the Balance of Plant to integrate all project units.

The company will also oversee the implementation of Enerkem's gasification technology, which converts non-recyclable waste into renewable fuels and chemicals.

The project is co-funded by the European Union's Innovation Fund.

On Tuesday, Technip Energies closed trading 1.67% lesser at EUR 40.08 on the Paris Stock Exchange.

On Tuesday, Repsol closed trading 2.30% lesser at EUR 15.06 on the Madrid Stock Exchange.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

30.09.25 Logo WHS Carnival Aktie: Kreuzfahrt-Riese mit Rückenwind – jetzt kaufen oder abwarten?
30.09.25 Julius Bär: 9.25% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Aryzta AG
30.09.25 SMI mit freundlichem Wochenauftakt
30.09.25 Marktüberblick: Goldpreis setzt Rally fort
30.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – An der 12‘000-Punkte-Marke
29.09.25 Schwacher Dollar als Rückenwind für Emerging Markets?
29.09.25 Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’596.08 19.85 BHPSRU
Short 12’859.83 13.92 S2S3VU
Short 13’367.18 8.71 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’109.42 30.09.2025 17:31:09
Long 11’605.11 19.37 BH8SXU
Long 11’359.18 13.92 BRTSZU
Long 10’860.40 8.90 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DEUTZ Aktie News: DEUTZ verbilligt sich am Dienstagvormittag
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagabend im Keller
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Ypsomed-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 Umsatz-Milliarde angepeilt
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Alphabet-Aktie schwächer: Youtube zahlt Millionen für Sperrung des Trump-Accounts 2021
Roche-Aktie leichter: Neuer Troponin T-Test zur präzisen Herzinfarkt-Diagnose vorgestellt
BASF Aktie News: BASF tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}