TECHMATRIX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TECHMATRIX hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32.75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31.09 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.11 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch