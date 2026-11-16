Techfirm: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Techfirm hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Techfirm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18.13 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10.87 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.76 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.66 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch