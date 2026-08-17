Techfirm hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Techfirm hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 24.51 JPY gegenüber 14.23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.88 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.75 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 69.21 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 70.75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Techfirm 7.06 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6.71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch