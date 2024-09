Tech-Werte im Sog der Nasdaq schwach

Zürich (awp) - Aktien von Technologietiteln sind am Mittwoch in den Sog der Nasdaq geraten. Die US-Techbörse hatte am Vortag über 3 Prozent verloren. Insbesondere die Titel von Chip-Riese Nvidia gingen auf Talfahrt.

Nun sackten hierzulande gegen 9.45 Uhr die entsprechenden Zulieferer wie VAT (-3,9%), Inficon (-2,6%) oder Comet (-1,9%) ab. Logitech (-1,5%) nehmen am heutigen Tag durch die Generalversammlung und den anhaltenden Streit zwischen Firmengründer Daniel Borel und VR-Präsidentin Wendy Becker eine gewisse Sonderstellung ein. Der Schweizer Leitindex SMI steht derweil mit 1,1 Prozent im Minus.

"Jene, die an in den Himmel wachsende Bäume in Sachen KI glauben, hinterfragen langsam aber sicher ihre teils naive Einstellung zu Bewertungen und Kursen", kommentierte ein Händler. Nvidia hätten an einem einzigen Tag fast 300 Milliarden an Marktkapitalisierung vernichtet. Hier lastete wohl immer noch der Ausblick von vergangener Woche sowie als schwach eingestufte Umsatzzahlen der US-Halbleiterindustrie insgesamt auf der Stimmung. Auch Intel gaben kräftig nach, in Asien knickten SK Hynix ein.

Ein weiterer Börsianer sah in der sich ausbreitenden Schwäche von Chipwerten ein gewisses Anzeichen von Müdigkeit mit Blick auf den KI-Hype. Auch wenn die Zahlen an sich nicht wirklich schlecht waren, schienen sich Anleger zuletzt verstärkt auf mögliche Probleme wie höhere Regulierungen der Branche oder bröckelnde Investments anderer grosser Technologiefirmen zu konzentrieren. Als nächster Taktgeber könnten die am morgigen Donnerstag anstehenden Zahlen von Broadcom wirken.

dm/rw