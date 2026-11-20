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20.11.2026 07:09:00
Tech Update: News zu SAP, Lakestar, Anthropic, GTA6, Deutsche-Bank-Leak, Palantir, TPG, SAP, Holger Friedrich, D-App, Mistral, Telekom, Helsing
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Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|DAX-Handel aktuell: DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
16:29
|SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von SAP SE (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag billiger (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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