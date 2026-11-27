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27.11.2026 07:14:00
Tech Update: News zu Caresyntax, SAP, Enhanced, Nvidia, Microsoft, Eventfirst und Telegram
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Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
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25.11.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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25.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochabend im Minusbereich (finanzen.ch)
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25.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
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25.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags leichter (finanzen.ch)
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25.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
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25.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
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24.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
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24.11.26
|Börse New York: Dow Jones klettert (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
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|RBC Capital Markets
|19.11.26
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|19.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
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|24.11.26
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|Microsoft Outperform
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|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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