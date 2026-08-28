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28.08.2026 07:02:00
Tech Update des manager magazins: News zu Hyrox, Paypal, Microsoft, Nvidia, Hugging Face, Meta, DeepSeek, Situational Awareness
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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28.08.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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28.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
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28.08.26
|Handel in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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28.08.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag höher (finanzen.ch)
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28.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
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27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
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27.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meta Platforms am 28.08.2026
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Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.