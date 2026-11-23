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|Rentables VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment?
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23.11.2026 10:02:22
TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.60 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 316.456 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers auf 20.42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’462.03 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35.38 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich zuletzt auf 1.31 Mrd. Euro. Am 16.10.2006 fand der erste Handelstag der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde der Erstkurs mit 15.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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