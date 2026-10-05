TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 05.10.2021 wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54.35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18.399 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien wären am 02.10.2026 488.68 EUR wert, da der Schlussstand 26.56 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 51.13 Prozent eingebüsst.

VERBIO Vereinigte BioEnergie wurde am Markt mit 1.70 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an der Börse XETRA war der 16.10.2006. Damals wurde der erste Kurs eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils bei 15.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch