VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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10.08.2026 10:02:24
TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätte eine Investition in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment verlieren können.
Vor 5 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56.50 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 176.991 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’253.10 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 07.08.2026 auf 29.68 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 47.47 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte VERBIO Vereinigte BioEnergie einen Börsenwert von 1.90 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers lag beim Börsengang bei 15.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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