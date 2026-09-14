TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4.70 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 212.766 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Die gehaltenen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wären am 11.09.2026 6’595.74 EUR wert, da der Schlussstand 31.00 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 559.57 Prozent vermehrt.

Am Markt war VERBIO Vereinigte BioEnergie jüngst 1.98 Mrd. Euro wert. Der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Börsengang fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 15.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch