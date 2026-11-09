TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.69 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14.943 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 26.12 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 390.32 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 290.32 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich zuletzt auf 1.67 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA war der 16.10.2006. Der Erstkurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers belief sich damals auf 15.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch