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|Profitables VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment?
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09.11.2026 10:02:21
TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.69 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14.943 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 26.12 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 390.32 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 290.32 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich zuletzt auf 1.67 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA war der 16.10.2006. Der Erstkurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers belief sich damals auf 15.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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