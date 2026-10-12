TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5.46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’831.166 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49’258.38 EUR, da sich der Wert einer VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie am 09.10.2026 auf 26.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 392.58 Prozent gesteigert.

VERBIO Vereinigte BioEnergie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.72 Mrd. Euro gelistet. Am 16.10.2006 wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers lag beim Börsengang bei 15.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch