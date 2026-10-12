United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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12.10.2026 10:02:29
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Internet von vor 5 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in United Internet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Internet-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der United Internet-Aktie betrug an diesem Tag 32.00 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.125 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 23.14 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72.31 EUR wert. Damit wäre die Investition 27.69 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4.00 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wurden United Internet-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des United Internet-Papiers lag damals bei 12.27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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