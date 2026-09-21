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United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

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United Internet-Investment im Blick 21.09.2026 10:02:30

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in United Internet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

United Internet
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Heute vor 10 Jahren wurden United Internet-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39.30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.545 United Internet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68.96 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 18.09.2026 auf 27.10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 31.04 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4.68 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des United Internet-Anteils fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Ein United Internet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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