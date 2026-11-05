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05.11.2026 10:02:01
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in TeamViewer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 05.11.2023 wurden TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14.19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70.472 TeamViewer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 378.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5.37 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62.16 Prozent abgenommen.
TeamViewer wurde am Markt mit 834.73 Mio. Euro bewertet. Das TeamViewer-IPO fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die TeamViewer-Aktie bei 26.25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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