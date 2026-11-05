TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet

Am 05.11.2023 wurden TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14.19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70.472 TeamViewer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 378.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5.37 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62.16 Prozent abgenommen.

TeamViewer wurde am Markt mit 834.73 Mio. Euro bewertet. Das TeamViewer-IPO fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die TeamViewer-Aktie bei 26.25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch