TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|TeamViewer-Investment im Blick
|
03.09.2026 10:02:30
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TeamViewer-Aktie Anlegern gebracht.
Das TeamViewer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9.75 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hat, hat nun 102.617 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 692.15 EUR, da sich der Wert einer TeamViewer-Aktie am 02.09.2026 auf 6.75 EUR belief. Mit einer Performance von -30.79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1.11 Mrd. Euro. Der TeamViewer-Börsengang fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Ein TeamViewer-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 26.25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu TeamViewer
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Donnerstagmittag Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|XETRA-Handel SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu TeamViewer
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.