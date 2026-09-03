TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr eingebracht

Das TeamViewer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9.75 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hat, hat nun 102.617 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 692.15 EUR, da sich der Wert einer TeamViewer-Aktie am 02.09.2026 auf 6.75 EUR belief. Mit einer Performance von -30.79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1.11 Mrd. Euro. Der TeamViewer-Börsengang fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Ein TeamViewer-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 26.25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch